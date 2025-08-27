Sean O'Malley, la influencia de Conor McGregor y los desafíos de emular a la leyenda de UFC

En una reveladora entrevista en el programa Between Rounds, el peleador de UFC Sean O'Malley admitió que Conor McGregor fue una figura clave en sus inicios como artista marcial. O'Malley, que en su momento fue considerado una de las estrellas de la disciplina, reconoció que la confianza del irlandés y su manera de hablar previo a las peleas influyó en su propia actitud. "Me aportó mucho", aseguró O'Malley, explicando que la audacia de McGregor al predecir los nocauts lo inspiró a adoptar una mentalidad similar. Sin embargo, también admitió que en un momento "casi se perdió" al tratar de ser demasiado como él, en lugar de ser él mismo.

La estrategia de McGregor de convertir cada combate en un espectáculo mediático, con provocaciones y declaraciones explosivas en las conferencias de prensa, es un rasgo distintivo que ha contribuido a su estatus como uno de los principales responsables de la popularidad de las MMA. O'Malley intentó imitar esta fórmula en su reciente pelea contra Merab Dvalishvili, pero no logró el efecto deseado. "No sentí que fuera grande", confesó, admitiendo que tuvo que "forzarlo" porque consideraba que Dvalishvili no era un nombre lo suficientemente reconocido.

El peleador estadounidense admitió que no se sintió cómodo con la situación, ya que hacer el combate personal iba en contra de sus propios sentimientos hacia Dvalishvili. "No odiaba a Merab", explicó, señalando que la dinámica de esa pelea fue diferente a la de su rivalidad con "Chito" Vera, la cual sí sintió "real". O'Malley reconoció que forzó el enfrentamiento verbal con Dvalishvili y no le gustó la sensación, una experiencia que lo hizo reflexionar sobre su enfoque mediático.

Sean O'Malley y sus deseos de ser como McGregor

Tras su derrota ante Dvalishvili, O'Malley, que llegó a ser el campeón de las 135 libras, se encuentra ahora en una posición en la que debe volver a ascender en la división para recuperar el título. Este nuevo desafío lo sitúa en un camino de regreso al campeonato que el propio Conor McGregor no ha logrado formalizar, pues "The Notorious" tampoco pudo volver a ostentar el cinturón de las 135 libras de la UFC.

El caso de Sean O'Malley pone de manifiesto cómo la influencia de una figura como McGregor no solo se limita a los logros deportivos, sino que también puede impactar en la personalidad y el enfoque de otros competidores. La confesión de O'Malley sobre su intento de emular la confianza y el estilo de McGregor, y la posterior constatación de que no siempre es replicable, ofrece una mirada interna a los desafíos que enfrentan los peleadores al buscar su propia identidad en un deporte donde la figura pública es tan importante como el desempeño en el octágono.