En un fuerte y directo contrapunto mediático, el letrado Fernando Burlando respondió este miércoles a los cuestionamientos públicos de los padres de Loan, quienes recientemente se dijeron arrepentidos de haberlo contratado y lo acusaron de “perder el tiempo” y protagonizar “show en la televisión” durante la investigación del caso.

Burlando, que estuvo vinculado a la causa en sus etapas iniciales antes de que la familia modificara la representación legal, desestimó las críticas y afirmó que desde el primer momento estuvo presente en las audiencias y en el desarrollo de la pesquisa. “Para mí no saben ni lo que dicen”, sostuvo el abogado en declaraciones a medios, en un tono contundente frente a los dichos de los padres.

Ante las acusaciones de María Noguera y José Peña (quienes dijeron haberse arrepentido de haberlo contratado y afirmaron que “Burlando no hacía nada” y que su trabajo era “para la televisión”), el letrado les recomendó que reenfocaran sus esfuerzos en la búsqueda de Loan, insistiendo en que esa debería ser la prioridad principal en lugar de vincularse con “la política ni con los sospechosos”.

Las declaraciones de Burlando se dan en un contexto en el que los padres del niño han expresado frustración por el curso de la investigación y la falta de resultados concretos tras más de 20 meses de búsqueda sin certezas sobre el paradero del menor. La presión mediática y familiar sobre el caso ha sido constante, con versiones, hipótesis y cuestionamientos que se han cruzado entre las partes involucradas.

El abogado sostuvo que se sintió juzgado injustamente por los comentarios de los padres y les aconsejó no dejarse llevar por influencias externas, en lo que consideró una interpretación errónea de su accionar como profesional durante la causa.

El caso continúa sin resolverse plenamente y sigue generando tensión entre los familiares, los acusados y los distintos equipos de abogados que han intervenido a lo largo de la investigación, mientras la familia sigue clamando por una pronta aparición del niño.