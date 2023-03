San Martín todavía no puede despegar, los resultados no lo acompañan y la clásica premisa de hacerse fuerte de local aún no hace efecto en el estadio Hilario Sánchez. Mismo escenario en el que este sábado, a las 19, y por la sexta fecha de la Primera Nacional, recibirá a Almirante Brown que es el puntero de la zona.

En lo que va del campeonato, el equipo verdinegro registra cinco puntos con base en dos derrotas, dos empates y un triunfo que fue de visitante sobre Patronato por 2-1. Precisamente eso dos goles son los únicos que ha marcado en cinco presentaciones.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Eso, sumado a que el equipo viene de perder ante Morón en el final 1-0, y que no puede lograr mantener una identidad de juego han llevado a que en la semana el entrenador Andrés Yllana adelantera: “Ya está decidido, vamos a cambiar porque de local hay que jugar distinto”.

Y si bien el “Chueco” no confirmó el equipo, apostaría por el 4-4-2 para ganar en casa, acomodarse en la tabla, y bajar los decibeles. La mala noticia es que se resintió de la lesión Lautaro Gordillo, que iba a ser el delantero titular. Al problema de tendinitis se le habría sumado otro en la rodilla.

Por ende, la probable formación sería con: Mariano Monllor; Augusto Aguirre o José Villegas, Abel Masuera y Leonardo Bontempo; Manuel Llano, Nicolás Pelaitay, Benjamín Borasi, Dante Álvarez; Matías Donato y Nicolás Franco.