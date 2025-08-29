Desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto, la noticia se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel mundial. Sin embargo, sorprendió que Franco Colapinto, joven piloto argentino de 22 años, se refiriera públicamente a la noticia durante una entrevista con la prensa.

Colapinto manifestó su entusiasmo: “Amo a Taylor y a Travis también. Es genial que se casen, son una gran pareja!”. Además, agregó un particular deseo para la pareja: “Espero que vengan a una carrera después del casamiento, ojalá tenerlos por acá”.

Publicidad

Este comentario no pasó desapercibido entre los fanáticos de la Fórmula 1 y generó múltiples reacciones en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que Travis Kelce es accionista de Alpine, el equipo para el que corre Colapinto, lo que alimentó la idea de que el piloto estaría esperando una invitación formal. Algunos comentarios en X fueron: “Jajaja, encima que Travis es accionista de Alpine; él solo espera una invitación”, “Jajajajaja este hasta no tener una foto con Taylor no va a parar” y “Indirectamente dijo ‘amiga cuándo llegan las invitaciones?’”.

El afecto de Colapinto por Taylor Swift no es reciente. Antes de alcanzar el reconocimiento actual, el piloto ya demostraba su fanatismo por la cantante estadounidense. En una ocasión compartió un video con un filtro en el que debía adivinar letras de las canciones de Swift y no falló en ninguna.

Publicidad

Sumado a esto, en mayo pasado, cuando cumplió 22 años, Colapinto publicó en Instagram: “El loco 22, qué lindo número”, haciendo una clara alusión a la famosa canción “22” de Taylor Swift, lo que fue interpretado como un guiño a la cantante.

Además, tras su debut en la Fórmula 1, el piloto reveló que sus seguidores le regalaron numerosas pulseras de la amistad, una tradición entre los fans de Swift conocidos como Swifties, especialmente durante la gira The Eras Tour. “Tengo como 200 pulseras. Están en la mochila. Si me las llego a poner, me toman todo el brazo. Parezco Taylor Swift”, confesó en una entrevista con el tiktoker Alex Pelao.