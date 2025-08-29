Los sanjuaninos dieron su opinión sobre la nueva Ley de Transporte que, en caso de aprobarse en la Cámara de Diputados, permitiría viajar con mascotas en transporte público, incluyendo colectivos y taxis. La medida, impulsada por el Gobierno de San Juan, busca modernizar el sistema de transporte e incluir a los animales de compañía, generando diversas posturas entre los vecinos.

Una mujer que estaba sentada en la Peatonal expresó su acuerdo con condiciones: “Depende. Si está en buenas condiciones las mascotas sí porque hay mascotas cuidadas y otras no porque hay personas que sí las cuidan. Si están dadas las condiciones obvio que sí, ¿por qué no?”.

Un joven adulto opinó: “Sí, porque ahora está el tema de la protección animal. Me parece bien mientras tenga su cuidado personal. Si un perro tiene su bozal legal, todo”.

Otra mujer mayor se mostró a favor: “Sí, me gusta porque yo también tengo mascotas y me gustaría trasladarme con ellos. Me tomo el colectivo, mientras sean mascotas chiquitas, no grandes”.

Otra vecina opinó sobre la iniciativa y destacó la importancia del respeto entre pasajeros: “Sí, creo que sí sería bueno mientras haya respeto tanto del que lleva la mascota como de los que van trasladándose. Mientras haya respeto, hay una buena comunidad”.

En contraste, una joven expresó contundentemente su rechazo a que se viaje con mascotas en los transportes públicos: “No, la verdad que no estoy de acuerdo. No me parece buena idea”.

La decisión final de la Cámara de Diputados determinará cómo se implementará el traslado de mascotas en el transporte público de San Juan, buscando garantizar el bienestar de los animales y la comodidad de los usuarios.