Grupo Feyro SAS lanzó una búsqueda laboral para incorporar un ingeniero industrial al cargo de Supervisor. La compañía busca profesionales con sólida experiencia en el sector y habilidades específicas para desempeñarse en un entorno minero.

Según informó la empresa, los requisitos para aplicar son:

Experiencia comprobable de al menos 4 años en roles similares, preferentemente en Veladero.

Licencia de conducir (excluyente).

Dominio avanzado de Excel.

El puesto ofrece la oportunidad de integrarse a un equipo consolidado y participar en proyectos de gran envergadura en la industria minera.

Los interesados en postular deben enviar su CV al correo electrónico: rrhhsolicitudes@grupofeyro.com.