Empresa busca sumar profesionales con experiencia en minería
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
Grupo Feyro SAS lanzó una búsqueda laboral para incorporar un ingeniero industrial al cargo de Supervisor. La compañía busca profesionales con sólida experiencia en el sector y habilidades específicas para desempeñarse en un entorno minero.
Según informó la empresa, los requisitos para aplicar son:
- Experiencia comprobable de al menos 4 años en roles similares, preferentemente en Veladero.
- Licencia de conducir (excluyente).
- Dominio avanzado de Excel.
El puesto ofrece la oportunidad de integrarse a un equipo consolidado y participar en proyectos de gran envergadura en la industria minera.
Los interesados en postular deben enviar su CV al correo electrónico: rrhhsolicitudes@grupofeyro.com.
