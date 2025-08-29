Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Empresa busca sumar profesionales con experiencia en minería

La empresa abrió una convocatoria para profesionales con experiencia en minería. El puesto es para supervisión y exige requisitos específicos. Enterate cómo enviar tu CV.  

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La compañía busca profesionales con sólida experiencia en el sector. Foto: Gentileza.

Grupo Feyro SAS lanzó una búsqueda laboral para incorporar un ingeniero industrial al cargo de Supervisor. La compañía busca profesionales con sólida experiencia en el sector y habilidades específicas para desempeñarse en un entorno minero.

Según informó la empresa, los requisitos para aplicar son:

  • Experiencia comprobable de al menos 4 años en roles similares, preferentemente en Veladero.
  • Licencia de conducir (excluyente).
  • Dominio avanzado de Excel.

El puesto ofrece la oportunidad de integrarse a un equipo consolidado y participar en proyectos de gran envergadura en la industria minera.

Publicidad

Los interesados en postular deben enviar su CV al correo electrónico: rrhhsolicitudes@grupofeyro.com.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS