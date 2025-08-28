Con espectáculos, juegos, talleres y premios, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa celebrando a los más pequeños con el programa “Plazaventura en Familia”, una propuesta que transforma las plazas capitalinas en escenarios de diversión y encuentro.

La próxima cita será el viernes 29 de agosto a las 16 horas en Plaza Almirante Brown (Gral. Acha 1424 sur), donde se desarrollarán actividades como el Paseo de los Niños, con cocineritos y artesanitos; Pequeños talentos, que invita a los chicos a disfrazarse, cantar o bailar; además de shows en vivo con Caco y Muñeco, un DJ, y la presentación especial del Payaso Piltrafa. También habrá juegos y manualidades colaborativas, talleres de folclore y ajedrez, cabina de fotos, chocolate y sorteos con importantes premios.

La última jornada está programada para el sábado 6 de septiembre a las 16 horas en Plaza Ejército Argentino (Urquiza 802 norte). Allí, las familias podrán disfrutar nuevamente del Paseo de los Niños, el concurso de pequeños talentos y números artísticos encabezados por el Payaso Piltrafa, un DJ en vivo y el Mago Mauricio. Al igual que en la primera fecha, se sumarán actividades de manualidades, talleres culturales, cabina de fotografía, sorteos y chocolate caliente para todos los presentes.