El municipio de Capital continúa festejando el Día del Niño con “Plazaventura en Familia”

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan extiende las celebraciones por el Día del Niño con dos jornadas especiales de “Plazaventura en Familia”.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los festejos en plazas de la Capital se extenderán dos fin de semanas más. (Foto gentileza)

Con espectáculos, juegos, talleres y premios, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa celebrando a los más pequeños con el programa “Plazaventura en Familia”, una propuesta que transforma las plazas capitalinas en escenarios de diversión y encuentro.

La próxima cita será el viernes 29 de agosto a las 16 horas en Plaza Almirante Brown (Gral. Acha 1424 sur), donde se desarrollarán actividades como el Paseo de los Niños, con cocineritos y artesanitos; Pequeños talentos, que invita a los chicos a disfrazarse, cantar o bailar; además de shows en vivo con Caco y Muñeco, un DJ, y la presentación especial del Payaso Piltrafa. También habrá juegos y manualidades colaborativas, talleres de folclore y ajedrez, cabina de fotos, chocolate y sorteos con importantes premios.

La última jornada está programada para el sábado 6 de septiembre a las 16 horas en Plaza Ejército Argentino (Urquiza 802 norte). Allí, las familias podrán disfrutar nuevamente del Paseo de los Niños, el concurso de pequeños talentos y números artísticos encabezados por el Payaso Piltrafa, un DJ en vivo y el Mago Mauricio. Al igual que en la primera fecha, se sumarán actividades de manualidades, talleres culturales, cabina de fotografía, sorteos y chocolate caliente para todos los presentes.

