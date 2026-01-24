Se enojó por la música fuerte, le disparó a sus vecinos y mató a uno

Una celebración familiar en la localidad de Perdriel terminó en tragedia cuando una disputa por ruidos y música derivó en el asesinato de Gerardo Mauricio Giménez, de 40 años.

El violento episodio ocurrió en el barrio Costa Flores, donde el estruendo de un festejo de cumpleaños generó el enojo de otros vecinos, provocando disturbios que escalaron hasta el uso de armas de fuego.

Publicidad

La víctima recibió un impacto de bala en el costado derecho de su cuerpo, con orificio de entrada y sin salida; a pesar de ser trasladado al Hospital Central, el médico David Gonzales confirmó su fallecimiento horas más tarde.

En la escena del crimen, los efectivos policiales encontraron una escopeta y vainas de calibres 9 mm y 12/70. Según el testimonio de la dueña de la vivienda, una mujer de 32 años que celebraba el natalicio de su hijo: “varias personas se enojaron por los ruidos y la música, lo que derivó en peleas, gritos y finalmente disparos contra la vivienda”. Asimismo, la pareja del fallecido, un hombre de 35 años, declaró ante las autoridades que Giménez “había salido la noche anterior sin avisar y desconocía su destino”.

Publicidad

Tras un operativo de búsqueda, la Policía detuvo en el callejón Villanueva a un joven de 26 años con domicilio en la zona como presunto autor del ataque. El sospechoso, que presentaba una lesión visible en el rostro, caminaba junto a una mujer y un menor cuando fue interceptado; se le secuestró un cuchillo de cocina, aunque no portaba armas de fuego en ese momento. Las autoridades informaron que tanto el detenido como la víctima contaban con antecedentes penales por delitos contra la autoridad y robos agravados.