Se viene una guerra: esto se dijeron Dustin Poirier y Justin Gaethje antes del UFC 291

Dustin Poirier tendrá una espectacular revancha con Justin Gaethje, la que se llevará a cabo este sábado 29 de julio. En la estelar del UFC 291, ambos se verán las caras de nuevo en la jaula más importante del mundo. El cruce era inevitable, y sucederá este sábado por el título vacante de BMF en Salt Lake City. El pasado miércoles se llevó a cabo el día de medios y cada uno de los luchadores respondió a las preguntas de los periodistas.

Al principio, Gaethje dijo: "Sí, quiero que lo haga. Eso estaría bien. Sé que lo odiará, así que lo amaré mucho más. Sí, creo que tengo que ser más técnico, pase lo que pase. Obviamente, estoy dispuesto a combatir el fuego con fuego. Eso es lo que hacemos en este juego. Pero sí, voy a tratar de ser lo más metódico posible y no cometer errores. A este nivel, son los errores, aproveche sus errores y no cometa errores".

Publicidad

"Especialmente con los cinco años intermedios, ambos somos personas completamente diferentes, luchadores diferentes, y con la edad viene la sabiduría. Obviamente he crecido, él ha crecido, y recuerdo que tiene una mano izquierda muy bonita. Es una hermosa mano izquierda, así que hemos estado trabajando en eso. Creo que las aspiraciones son el cinturón del campeonato. Creo que esto nos catapulta directamente a eso. Y entonces, ya sabes, no buscaré defender eso si tengo otra opción", cerró Justin.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La previa se vive a pleno

Por otra parte, Poirier aseguró: "Cuando me llamaron acerca de que Justin podría ser el oponente, hubo esas mariposas, esa ansiedad que me golpeó de inmediato, y fue como, 'Tenemos que hacer esto'. Fue hace cinco años cuando lo vencí, he hecho grandes cosas, él ha hecho grandes cosas, y parece que hemos estado en un curso de colisión, para hacerlo de nuevo. No. 2 y No. 3: el No. 1 está peleando contra el campeón, por lo que también tiene sentido en la división".

"Todo el mundo sabe lo que es esto y estoy dispuesto a ir allí. Creo que ahí es donde hago mi mejor trabajo. El hecho de que los fanáticos y Justin, y él no hace todo lo posible para retratar eso, solo tiene ese aura sobre él con el caos, más violento, pero yo soy eso, y él lo sabe. Vamos para allá. Si Nate Díaz regresa, lo golpearé", sentenció Dustin, siendo tajante con sus palabras.