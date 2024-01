"Si hablamos, nos sancionan": Xavi explotó tras la polémica victoria del Real Madrid

Luego de lo que fue una victoria más que polémica del Real Madrid ante el Almería, Xavi Hernández no se quedó en silencio. El entrenador del Barcelona dialogó con la prensa después de su triunfo por 4 a 2 contra el Real Betis. Además de analizar su partido, no pasó desapercibido lo ocurrido con el "Merengue" en LaLiga. Por un hecho del cual habló el mundo entero, el DT decidió ser contundente.

"Estábamos muy bien cuando nos han marcado lo goles. Muy controlado. Hemos estado muy bien, dominado mucho al Betis en su estadio. En una jugada puntual donde no se han entendido Araujo con Iñlaki, no sé si ha habido falta previa... El gol nos ha puesto tensos, ha venido el empate pero luego ya hemos vuelto a dominar. Es un paso adelante importante en un estadio donde no había ganado nadie, con jugadores jóvenes y con personalidad", señaló Xavi.

Luego, Hernández añadió: "Los culés habrán disfrutado de la cara que hemos demostrado. Nos tocaba un partido así. No ha sido un encuentro redondo pero sí un partidazo. Les damos toda la confianza. Vídeo individual, colectivo, cosas a mejorar... el staff hace un trabajo extraordinario. Hasta ahora estábamos sufriendo, ya nos tocaba un partido así. Es un paso adelante y ojalá nos sirva para hacer ese click. Hoy puede ser un gran día".

"Es culpa nuestra. Hoy partido muy controlado. Encajamos con demasiada facilidad. Me preocupan las áreas, pero sobre todo la nuestra. Es uno de los mejores partidos, nos reencontramos, estamos cómodos con y sin pelota, hemos dominado y sometido al Betis. Era un partido para ganar más holgadamente. Dejamos de dominar el partido y te ves con un 2-2 y yo pensaba que era muy injusto. Después reaccionas, el equipo tiene fe y coraje", agregó después.

Xavi disparó contra el Real Madrid

Sobre la polémica victoria del Real Madrid, Xavi Hernández informó: "Lo he visto. Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión de Relaño. Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban en esta liga. Hay cosas que no controlamos y lo ha visto todo el mundo. Me acuerdo en Getafe el penalti, el gol de Joao en Granada... y no se habla. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Nos salen cruz siempre. Hoy hay que hablar del equipo".