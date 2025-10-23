Según datos ACARA, las personas mayores de 60 años se consolidaron como el segmento con más patentamientos en el país durante los primeros nueve meses de 2025. Entre enero y septiembre, este grupo registró 110.916 vehículos, lo que equivale al 28,9% del total del mercado.

La cifra confirma una tendencia que se viene afianzando en los últimos años: los conductores de mayor edad mantienen un rol protagónico en las compras de autos 0 km.

Con mayor poder adquisitivo, estabilidad económica y capacidad de planificación, este público continúa valorando la propiedad del vehículo como un símbolo de independencia, confort y movilidad personal.

Marca de autos más elegida a la hora de adquirir un 0km

En el análisis por marcas, Toyota volvió a ubicarse como la preferida entre los mayores de 60 años, destacándose por su confiabilidad, servicio posventa y modelos automáticos de fácil conducción. En segundo lugar aparece Volkswagen, seguida por Fiat, que conserva una fuerte presencia en el segmento de autos compactos.

Dentro del ranking de modelos más elegidos se destacan el Toyota Yaris, el Toyota Corolla Cross, la Chevrolet Tracker, la Toyota Hilux y el Peugeot 208, modelos que combinan seguridad, confiabilidad y comodidad, atributos especialmente valorados por este segmento.

El informe de ACARA, subraya que este grupo etario no solo representa un volumen importante de ventas, sino también una base de clientes fiel y estable, clave para el sostenimiento del mercado automotor argentino.

Fuente: Ámbito