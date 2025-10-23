La empresa Cavabianca, reconocida en San Juan por su producción de frutos secos y desecados, lanzó una convocatoria laboral destinada a incorporar un encargado o encargada de planta para su sede ubicada en el departamento San Martín.

La búsqueda está orientada a ingenieros industriales y/o licenciados en alimentos con experiencia comprobable en empresas del rubro alimenticio. Además, la compañía destacó que es excluyente el conocimiento en normas BRC, un estándar internacional de seguridad alimentaria.

Entre los requisitos se incluyen la capacidad de trabajo en equipo, la orientación a resultados, tener más de 30 años y movilidad propia.

Cavabianca remarcó que el puesto implica un rol clave en la organización, con responsabilidades vinculadas a la gestión operativa y el cumplimiento de normas de calidad en los procesos productivos.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum vitae y la remuneración pretendida al correo electrónico info@cavabianca.com.ar.