El consumo masivo continúa sin mostrar señales de recuperación. En agosto, las ventas en supermercados registraron su quinta caída mensual consecutiva, marcando una nueva baja en el nivel de actividad del sector minorista.

De acuerdo con el Informe del Indec difundido este jueves, la facturación a precios constantes retrocedió 0,2% respecto de julio, lo que ubica el registro de la serie desestacionalizada en su punto más bajo desde diciembre de 2024.

El dato confirma que, pese a cierta estabilización de precios y algunos signos de mejora en la oferta de financiamiento, la demanda interna sigue debilitada. La pérdida de poder adquisitivo y la cautela de los consumidores continúan impactando en la performance de las grandes cadenas.

En contraste, las ventas en autoservicios mayoristas mostraron un leve repunte mensual, aunque los analistas aclararon que el crecimiento parte de un nivel históricamente bajo, lo que no alcanza aún para hablar de un cambio de tendencia.

Con este nuevo retroceso, el panorama del consumo masivo sigue condicionado por la recesión económica, los ingresos reales en retroceso y la incertidumbre sobre la evolución de los precios en los próximos meses.