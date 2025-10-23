Un sismo de 4.3º de magnitud se registró en la provincia de San Juan este jueves 23 de octubre a las 18:22, según informaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)

El epicentro se ubicó a 39 km al noreste de San Juan, 48 km al norte de Caucete y 190 km al norte de Mendoza, con coordenadas aproximadas -31.22 de latitud y -68.28 de longitud. La profundidad del evento fue de 110 km, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia.

Pese a la magnitud moderada, el temblor fue percibido en distintas localidades de la provincia, aunque no se reportaron daños materiales ni heridos hasta el momento.