Provinciales > Inpres

Tembló en San Juan: esta tarde se registró un sismo de 4.3º

Un sismo de 4.3º se registró este jueves cerca de San Juan, con epicentro a 39 km al noreste de la ciudad y 48 km al norte de Caucete. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Pese a la magnitud moderada, el temblor fue percibido en distintas localidades de la provincia. Foto: Gentileza

Un sismo de 4.3º de magnitud se registró en la provincia de San Juan este jueves 23 de octubre a las 18:22, según informaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)

El epicentro se ubicó a 39 km al noreste de San Juan, 48 km al norte de Caucete y 190 km al norte de Mendoza, con coordenadas aproximadas -31.22 de latitud y -68.28 de longitud. La profundidad del evento fue de 110 km, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia.

Pese a la magnitud moderada, el temblor fue percibido en distintas localidades de la provincia, aunque no se reportaron daños materiales ni heridos hasta el momento.

