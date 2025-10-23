Paola Lens, la argentina desaparecida en España, dijo sentirse "abochornada" por la repercusión

La ciudadana argentina Paola Lens, de 26 años, se presentó voluntariamente este miércoles 22 de octubre en la Jefatura de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, tras haber sido reportada como desaparecida durante los últimos días. La joven manifestó encontrarse en perfecto estado de salud y aclaró que su desaparición respondió a una decisión personal y no forzosa.

De acuerdo con información publicada por el Diario de Mallorca, Lens expresó sentirse "abochornada" por la repercusión mediática que alcanzó su caso. La argentina explicó que había realizado una "desconexión voluntaria", lo que incluyó la desinstalación de todas sus redes sociales y el cese temporal de comunicación con sus familiares.

El caso había adquirido relevancia internacional luego de que sus familiares denunciaran la pérdida de contacto, ocurrida después de que Lens viajara a Mallorca por motivos laborales. La situación motivó que incluso su madre viajara a España para participar en las labores de búsqueda, aunque fue informada sobre la aparición de su hija minutos antes de embarcar en el Aeropuerto de Ezeiza.

Las autoridades españolas confirmaron que Lens dispone de "libertad deambulatoria como persona mayor de edad", tras verificar su estado de salud y comprobar que su desaparición respondió a una decisión personal. El caso ha sido dado por cerrado por las fuerzas de seguridad.