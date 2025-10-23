La firma Servi Food Catering lanzó una búsqueda laboral para incorporar una pastelera a su equipo gastronómico. La convocatoria está dirigida a personas con vocación por la pastelería, la creatividad y el trabajo artesanal, que deseen sumarse a una empresa en crecimiento dentro del rubro alimenticio.

Según los requisitos publicados, las postulantes deben contar con al menos dos años de experiencia comprobable en pastelería y tener el secundario completo. Además, se valorarán especialmente las cualidades de ser creativa, detallista y atenta a la presentación de los productos, aspectos esenciales para el perfil buscado.

Las interesadas en aplicar al puesto deben enviar su currículum vitae y una carta de presentación al correo electrónico nutricionservifood@yahoo.com.