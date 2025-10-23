Publicidad
Publicidad

Provinciales > Oferta laboral

Servi Food busca pastelera con experiencia para sumarse a su equipo de trabajo

La empresa de catering abrió una convocatoria laboral destinada a una pastelera con dos años de experiencia comprobable. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Servi Food busca reforzar su equipo con profesionales que compartan su compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia. Foto: Gentileza

La firma Servi Food Catering lanzó una búsqueda laboral para incorporar una pastelera a su equipo gastronómico. La convocatoria está dirigida a personas con vocación por la pastelería, la creatividad y el trabajo artesanal, que deseen sumarse a una empresa en crecimiento dentro del rubro alimenticio.

Según los requisitos publicados, las postulantes deben contar con al menos dos años de experiencia comprobable en pastelería y tener el secundario completo. Además, se valorarán especialmente las cualidades de ser creativa, detallista y atenta a la presentación de los productos, aspectos esenciales para el perfil buscado.

Publicidad

Las interesadas en aplicar al puesto deben enviar su currículum vitae y una carta de presentación al correo electrónico nutricionservifood@yahoo.com.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS