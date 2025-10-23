Un trágico accidente ocurrió este jueves en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 73, donde al menos tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un choque que involucró a dos camiones y dos automóviles. El siniestro provocó un incendio de gran magnitud que complicó el acceso de los bomberos y generó una congestión de aproximadamente cinco kilómetros en la zona.

Según los primeros informes, uno de los camiones se dirigía hacia el norte cuando perdió el control e impactó contra un auto. A raíz de ese choque, otro vehículo de carga que circulaba en sentido contrario invadió el carril opuesto y colisionó con un segundo camión y otro coche que se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires. Las víctimas murieron calcinadas dentro de uno de los vehículos, mientras que dos personas fueron trasladadas al Hospital de Campana.

De acuerdo a fuentes policiales, los rodados involucrados fueron un Citroën C4, una camioneta Peugeot Partner y dos camiones Iveco. Uno de los transportes llevaba bobinas de acero y el otro, una carga de zanahorias. Uno de los autos quedó aplastado entre ambos camiones, lo que originó un incendio en el motor que se extendió rápidamente y redujo la visibilidad en la zona.

El tránsito permaneció completamente cortado en ambos sentidos mientras se desarrollaba un operativo de emergencia que incluyó a Bomberos Voluntarios, personal de Autopistas del Sol y efectivos de la Policía Bonaerense. Los vehículos fueron desviados por la Colectora Sur hasta el puente de Otamendi. El accidente ocurrió en las inmediaciones del Parque Industrial de Campana, un tramo de la autopista frecuentado por transportes de carga.

Las autoridades investigan las causas del siniestro para determinar si el hecho se produjo por una falla mecánica o una maniobra imprudente. La Fiscalía de Zárate-Campana interviene en la causa.