¡Temblor en PSG! Las palabras que revolucionaron el vestuario

En las últimas horas, tras la derrota del PSG ante Lorient, se vivieron horas de tensión nuevamente. El club parisino no atraviesa una buena temporada, eliminado de la UEFA Champions League y varias derrotas acumuladas. De esa forma, Luis Campos, director deportivo del elenco francés, no se guardó nada hablando con la prensa y generó una gran polémica en el vestuario.

"Entendemos muy bien que los aficionados estén decepcionados. También entendemos que todo el equipo esté muy decepcionado. Exijo una reacción de todos. Este es el momento de decir que el club debe estar unido", fue lo que le expuso el director deportivo a Canal+, solicitándole un poco más de esfuerzo a los jugadores del París Saint-Germain. Eso, previamente a los cinco compromisos que restan en el campeonato doméstico.

Por su parte, Christophe Galtier destacó en conferencia de prensa: "¿Cómo me siento? Decepcionado, por supuesto. No es enojo porque hay que analizarlo correctamente. Es otra derrota que no llegó en el momento adecuado. Tiene que haber una toma de conciencia. Nuestra plantilla está debilitada por las lesiones de jugadores que no volverán. No vamos a cambiar a los hombres. Vamos a acabar con los que tenemos. Tenemos demasiados jugadores por debajo de su nivel".

PSG está convulsionado

"Tenemos que terminar este campeonato con victorias e ir a por el título. Sólo lo conseguiremos con determinación y ganas. Lo que le dije (a Hakimi) me lo reservo para el vestuario, pero nadie puede estar satisfecho con su juego. Tenemos que hacer más cuando tenemos la ambición de ser campeones y de serlo rápidamente. Sí, tienes razón, Achraf estaba tenso y nervioso, se llevó una segunda tarjeta estúpida. Pero esta semana no ha dado señales de estar molesto. Se había entrenado con normalidad", cerró el DT del PSG.

Por otra parte, Gianluigi Donnarumma sumó: "Hoy es difícil hablar, estábamos disgustados en el vestuario. Mañana trabajaremos juntos. Pero es difícil hablar cuando hay tensión. Lo que sí, hay demasiadas críticas al entrenador y no nos gustan. Todo el mundo está con el entrenador, hasta el final. Si hablo, temo arrepentirme de las palabras que diga. No estamos en crisis, pero sí enfadados y decepcionados. Hemos perdido demasiados puntos en casa. Estamos tristes por el público que ha venido. Tenemos que pensar en lo que tenemos que mejorar sobre el terreno de juego. Escuchamos muchas cosas y nos centramos en acabar bien la temporada. Es importante para todos".