Thiago Medina sale de terapia intensiva: Nacho Castañares expresó su deseo de visitarlo tras los "milagrosos avances"
La salud de Thiago Medina dio un giro positivo que fue catalogado como una "rápida recuperación". El exconcursante, quien tuvo un accidente, estuvo internado por más de 20 días en terapia intensiva. Sin embargo, despertó y consiguió ser trasladado a cuidados intermedios. Este avance es considerado una muy buena noticia, ya que ahora está en una sala más tranquila y puede recibir otro tipo de visitas.
Nacho Castañares, subcampeón de Gran Hermano y amigo incondicional de Thiago, expresó sus grandes deseos de verlo. Nacho, quien actualmente es consciente de los avances de su amigo, señaló: "Es contar los días para que pueda volver a su casa". Cuando se le preguntó si podría visitarlo, contestó: "Ojalá que sí".
El joven se sinceró sobre su deseo de acompañar a su amigo en este momento, aunque respeta las prioridades: "Entiendo que la familia es prioridad, Dani también, pero si está la posibilidad a mí me encantaría verlo". Añadió que, de su parte, quiere hacerle saber a Thiago que "está todo bien, que su recuperación es más importante que cualquier otra cosa y que esté tranquilo".
Nacho Castañares reveló lo difícil que fueron los momentos vividos desde el accidente de Thiago. Comentó que pasaron "por todo tipo de situaciones y emociones" y que incluso tuvo que ir a la casa de Daniela Celis (Dani) a las 2 de la mañana porque habían llamado del hospital. En ocasiones, el hospital se comunicaba, pero "no nos querían decir que era algo grave".
El subcampeón de Gran Hermano estuvo "desde el primer día acompañando a Daniela Celis" en la difícil situación, e incluso colaboró con el cuidado de las hijas, diciéndole a Daniela que la iba a ayudar en lo que pudiera.
