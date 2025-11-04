Tini Stoessel a Chris Martin: “Gracias a Dios por estar en mi vida”

El último domingo, el predio de Tecnópolis se convirtió en el escenario de un suceso inesperado: Chris Martin, líder de Coldplay, apareció como invitado sorpresa en el espectáculo Futttura de Tini Stoessel, ante una multitud que colmó el lugar. Pasadas las 22:00, la cantante argentina anunció una sorpresa especial, y la aparición de Chris en el escenario desató un revuelo inmediato. El público respondió con exclamaciones, abrazos y lágrimas.

Ambos artistas se fundieron en un abrazo ante miles de fanáticos para dar inicio a la interpretación de “We Pray”, canción que grabaron juntos para el último álbum de Coldplay. La conexión entre ellos fue palpable, destacada no solo por la perfección musical, sino también por una entrega emocional que conmovió al público. La escena se volvió aún más íntima cuando Martin se ubicó junto a Tini con su guitarra acústica para ofrecer una versión especial de “Carne y Hueso”. Los teléfonos de los espectadores captaron el momento, el cual rápidamente se volvió noticia y patrimonio colectivo.

Tras el cierre del espectáculo y la ovación, la intérprete llevó la emoción a su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 21 millones de personas. En una publicación que incluía un extracto del video de la presentación, Tini compartió un mensaje profundo y agradecido.

En sus palabras, Stoessel confesó que “Chris y su música significan mucho para mí”. Además, reveló un aspecto personal de su vínculo, asegurando que “La vida nos cruzó en una etapa en la que a mí me llenó de fuerza y amor”. La artista comentó que lo sucedido se le hacía difícil de poner en palabras, pero que “Aprendí mucho de vos, Chris”. Describió al británico como “muy humano, muy real, muy talentoso, y generoso”, destacando que su sabiduría y energía inspiran profundamente.

El mensaje culminó con un profundo agradecimiento: “Gracias a dios por estar en mi vida”. Tini afirmó que lo quiere y le agradece desde lo más profundo de su corazón por acompañarla en Futttura, y concluyó que “Hay momentos que marcan un antes y un después. Este fue uno de ellos”.

La publicación desató una avalancha de reacciones en redes, acumulando más de 420.000 likes y 7.000 comentarios en pocas horas. Los usuarios dejaron mensajes que exaltaron el orgullo nacional y la admiración por el vínculo, con comentarios como: “Qué orgullo, qué honor tener una artista como vos en nuestro país, ¡no tenés techo! Te merecés absolutamente todo”.

La relación entre Tini Stoessel y Chris Martin no es reciente. En 2022, durante una de las diez presentaciones de Coldplay en el estadio Monumental de River Plate, la argentina fue invitada al escenario, donde interpretaron “Let Somebody Go” y una versión de “Carne y Hueso”. Aquella noche significó “el inicio de una amistad sincera”.

Posteriormente, la afinidad entre ambos creció. En 2024, esta cercanía se materializó en la grabación de “We Pray”, la canción incluida en el disco más reciente de Coldplay. El estreno en vivo de esta colaboración ocurrió primero en un show callejero en Dublín, Irlanda, y luego en el estadio Croke Park ante miles de espectadores. En octubre de 2024, volvieron a reunirse en Saturday Night Live en Estados Unidos, donde Tini fue la invitada de honor de Chris y Coldplay.