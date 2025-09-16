La música pop argentina se prepara para un lanzamiento que marcará un punto de inflexión en la escena nacional e internacional. María Becerra y Tini Stoessel, dos referentes indiscutibles del género, confirmaron la salida de su colaboración titulada "Hasta que me enamoro", que estará disponible a partir del jueves 18 de septiembre.

Este anuncio se transformó rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde los seguidores de ambas artistas manifestaron su entusiasmo y expectativa por el estreno. La confirmación llegó tras pistas sutiles de María Becerra y una publicación visual de Tini Stoessel que anticipó la estética vibrante y energética del videoclip.

Publicidad

En sus redes sociales, María Becerra compartió su alegría por esta unión artística: "Qué hermoso volver a compartir juntas @tinistoessel". Por su parte, la cantante había dejado entrever la sorpresa días antes en una entrevista, donde con humor reconoció que muchos ya habían adivinado la colaboración, lo que intensificó la intriga entre sus fans.

El adelanto publicado por Tini mostró fragmentos del video musical, que promete ser un despliegue visual impactante, complementando la fusión de estilos que ambas artistas ofrecen. Esta combinación ha generado que hashtags relacionados se posicionen rápidamente como trending topic, con miles de mensajes que reflejan la emoción de sus seguidores.

Publicidad

María Becerra, con su estilo urbano y letras que conectan con la generación Z, y Tini Stoessel, con una trayectoria que las ha llevado a incursionar en múltiples géneros y colaborar con artistas internacionales, representan el crecimiento y consolidación de la música argentina en el mercado global.

En 2021, ambas artistas lograron un gran éxito con "Miénteme", que encabezó la lista Argentina Hot 100 de Billboard. Ahora, los expertos del sector anticipan que "Hasta que me enamoro" se posicionará entre los temas más escuchados y vendidos, no solo en Argentina sino en toda la región latinoamericana.

Publicidad

Este lanzamiento simboliza mucho más que una canción; es un hito que reafirma la proyección internacional del pop argentino y la fuerza de sus exponentes femeninas. La cuenta regresiva para el estreno está en marcha, y los fanáticos aguardan con ansias el momento de disfrutar este esperado tema.