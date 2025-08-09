Un adolescente de 17 años disparó e hirió a tres personas durante la madrugada del sábado en Times Square, uno de los lugares más turísticos de Nueva York. El incidente ocurrió alrededor de la 1:20 de la madrugada en West 44th Street y 7th Avenue, tras una disputa aún no detallada por las autoridades.

Las víctimas son una joven de 18 años, herida en el cuello, un hombre de 19 y otro de 65 años, quienes sufrieron lesiones en las extremidades inferiores. Los tres fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde se confirmó que se encuentran en estado estable.

La Policía detuvo al agresor y recuperó el arma utilizada. Hasta el momento, no se ha realizado una imputación formal ni se revelaron detalles sobre la motivación del tiroteo o el perfil del adolescente. Imágenes en redes sociales muestran escenas de pánico y policías atendiendo a los heridos.

Tras el hecho, las autoridades cerraron parcialmente 7th Avenue y Broadway para realizar las pericias correspondientes. Más de una docena de vehículos policiales estuvieron en el lugar para colaborar con la investigación.

Este tiroteo ocurre en un contexto electoral en Nueva York donde la seguridad es un tema clave. A pesar de recientes incidentes violentos, la ciudad registra la menor cantidad histórica de tiroteos y víctimas fatales en 2025, con una reducción del 23% respecto al año anterior, según la Policía.