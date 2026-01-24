Estados Unidos enfrenta una de las tormentas invernales más extensas de las últimas décadas, con casi 200 millones de personas bajo alerta climática en cerca de 30 estados. El fenómeno, que despliega nieve intensa, lluvia helada y vientos peligrosos, se extiende ininterrumpidamente desde el suroeste hasta la costa este.

Sobre esta magnitud, el meteorólogo Matthew Cappucci afirmó: “El hecho de que tengamos aproximadamente 2900 kilómetros ininterrumpidos de alertas climáticas desde Arizona hasta la costa este demuestra la magnitud de esta tormenta”.

Las autoridades advirtieron sobre la irrupción de un “aire potencialmente mortal” proveniente de Canadá, con sensaciones térmicas que podrían caer por debajo de los -46 °C en las llanuras del norte. Mientras la nieve supera los 30 centímetros en el noreste y el valle del Ohio, estados del sur como Texas, Arkansas y Nuevo México lidian con el aguanieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) señaló: “La combinación de importantes acumulaciones de nieve y hielo con el frío extremo podría provocar cortes de electricidad y carreteras congeladas que se prolonguen más de lo habitual después de una típica tormenta invernal”.

Ante el peligro vial, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, exhortó a la población “a quedarse en casa y evitar circular por las carreteras este fin de semana, a menos que sea absolutamente necesario”.

Científicos explican que, aunque los inviernos se están calentando —con aumentos de más de 6 °C en las mínimas de Minneapolis y Cleveland desde 1970—, la pérdida de hielo en el Ártico desestabiliza el vórtice polar. Jennifer Francis, investigadora del Woodwell Climate Research Center, sostuvo: “Aunque el calentamiento global está causando inviernos más cálidos en general, los eventos de clima invernal duro siguen siendo posibles —y tal vez incluso más probables— porque el calentamiento no es la única consecuencia del cambio climático causado por el hombre. Otros ingredientes que preparan el escenario para el clima invernal extremo están en aumento, y muchos de ellos están en juego esta semana”.

Por su parte, el investigador Judah Cohen afirmó que “claramente existe una fuerte relación entre los eventos de vórtice estirado y el clima invernal extremo aquí en EE.UU.”. Cohen detalló que “en los flancos sur del vórtice polar, sobre Estados Unidos y Asia, y debajo de donde está ocurriendo ese estiramiento, ha habido un aumento en el clima invernal extremo”. Finalmente, concluyó sobre la influencia de la crisis climática: “No estoy diciendo que ningún evento meteorológico en particular se deba al cambio climático, pero sí creo que aquí se han cargado los dados”.