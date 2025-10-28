El martes se presentará con un marcado descenso de temperatura en San Juan, tras el paso del viento sur de las últimas horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del 28 de octubre de 2025 se caracterizará por un clima fresco y mayormente nublado, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima que alcanzará los 16°C.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con valores térmicos bajos y una sensación de frío acentuada por el viento del sector sur, que soplará entre 23 y 31 km/h en las primeras horas del día.

Publicidad

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán levemente, con momentos de parcial despeje, aunque las temperaturas se mantendrán contenidas, en torno a los 16°C. Durante la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con un descenso de la temperatura a unos 12°C.

No se prevén precipitaciones: la probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10% a lo largo de toda la jornada. En cuanto al viento, se espera que rote del sur al sudeste (S-SE), con intensidades moderadas que irán disminuyendo hacia el final del día, entre 7 y 12 km/h.

Publicidad

Este panorama anticipa un martes ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo necesario durante las primeras horas y la noche. A partir del miércoles, el SMN estima un ascenso progresivo de las temperaturas, que alcanzarán los 25°C el miércoles y hasta 33°C el domingo, marcando el regreso de las condiciones cálidas a la provincia.