Un insólito hecho se registró este miércoles por la mañana en el departamento Jáchal, donde un hombre fue detenido por personal policial luego de ser sorprendido trasladando un inodoro robado en una bicicleta.

El detenido fue identificado como Alberto Gastón Poblete Guerra

El episodio ocurrió alrededor de las 11:20 en Avenida Santiago Funes, antes de calle Florida. Efectivos policiales observaron al sospechoso que circulaba en contramano a bordo de una bicicleta tipo paseo de color morado, transportando un inodoro de porcelanato blanco marca Ferrum con tapa gris. Al ser entrevistado, el hombre se mostró nervioso y se ofuscó con los uniformados, por lo que fue trasladado a la Comisaría 21ª para averiguación.

Minutos más tarde, un llamado al 911 alertó sobre la sustracción de un inodoro en una vivienda ubicada en calle Obispo Zapata y San Juan, también en Jáchal. Los datos aportados por el denunciante coincidían con las características del elemento y del sospechoso detenido.

El delincuente llevaba el inodoro en el canasto del bicicleta y llamó la atención de varias personas.

Personal de Comisaría 21ª, junto a la Brigada de Investigaciones de la UFI Norte, confirmó que el detenido era el conocido “Negro Poblete”, quien habría sustraído el sanitario del interior del domicilio. Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación Norte, que dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

El sujeto, identificado como Alberto Gastón Poblete Guerra, mayor de edad y con antecedentes penales, quedó alojado en sede de Comisaría 22ª, vinculado a un legajo caratulado como “Robo” bajo el Código Penal Argentino, a disposición del magistrado interviniente.