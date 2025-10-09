Los afiliados al PAMI que requieren un traslado en ambulancia pueden acceder a este servicio mediante un trámite sencillo diseñado para facilitar la atención médica oportuna. Es fundamental seguir los pasos establecidos para garantizar que el traslado sea autorizado y coordinado adecuadamente.

Para solicitar el traslado, los usuarios deben comunicarse con el centro de atención de PAMI o ingresar a la plataforma oficial, donde se verifica la cobertura y se programan los traslados según criterios médicos y disponibilidad. Este procedimiento busca asegurar que cada traslado se realice en condiciones óptimas y con la mayor seguridad para el paciente.

Publicidad

En caso de dificultades técnicas o bloqueos al ingresar a los sistemas digitales, se recomienda contactar directamente a PAMI mediante los canales oficiales para recibir asistencia personalizada. Esto es importante para evitar demoras y garantizar que los afiliados puedan acceder a los servicios que necesitan sin inconvenientes.

La organización enfatiza la importancia de que los afiliados utilicen los medios autorizados para gestionar sus solicitudes, evitando el uso de redes o dispositivos que puedan generar bloqueos por razones de seguridad, como el uso de VPN o accesos desde ubicaciones no permitidas.