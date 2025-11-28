Tres sanjuaninos resultaron ganadores en los sorteos del Quini 6 y el Loto Plus, acumulando premios millonarios que quedaron en manos de apostadores locales tras los sorteos del miércoles por la noche. Así lo confirmó la Caja de Acción Social, que detalló dónde fueron vendidas las boletas y cuáles fueron los números ganadores.

En el Loto Plus, un apostador obtuvo un premio en la categoría “Match”, al acertar cinco números: 00-08-09-12-42. La jugada fue realizada en una agencia de Capital y el monto a cobrar asciende a $2.260.273. La Caja recordó que el ganador tiene plazo hasta el 12 de enero para presentarse.

Por otro lado, el Quini 6 dejó dos ganadores sanjuaninos, ambos dentro de la modalidad “Siempre Sale”, lo que garantiza un premio en cada sorteo. Cada uno se adjudicó $5.513.045. Las jugadas fueron vendidas en dos agencias del departamento Rivadavia.

Uno de los afortunados acertó los números 11-16-18-27-34, mientras que el otro apostador ganó con los números 11-18-27-34-45. Ambos deberán presentarse a cobrar antes del 11 de diciembre, fecha límite establecida para hacer efectivo el premio.