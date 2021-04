Trotta puso en duda la continuidad de las clases presenciales

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta reconoció este martes que si sigue avanzando la segunda ola de coronavirus esto podría afectar la continuidad de las clases presenciales.

Según publica la agencia oficial Télam el funcionario nacional opinó que "si no logramos modificar esas conductas que terminan impactando en la circulación del virus y de personas de manera innecesaria, en el marco de una pandemia, cuando nos está golpeando una segunda ola, eso va a terminar impactando indefectiblemente en la escuela", aseveró el funcionario.

El ministro de la cartera educativa aseguró que hasta ahora sólo se registraron contagios por coronavirus en el 0,2% de los alumnos. Luego insistió en su pedido de limitar la circulación. "Tenemos que pedir que se restrinjan aquellas actividades que no son prioritarias".

Si bien hasta ayer el titular de la cartera de Educación aseguraba que la prioridad era mantener la presencialidad, agrego que "en algunas instancias se puede llegar a la restricción de la presencialidad, No quiere decir eliminar la presencialidad, sino disminuirla, siempre que sea parte de una política armónica que impacte en otros ámbitos, pero bajo ningún punto de vista comenzar las restricciones por la escuela".

Y precisó que en caso de tomar restricciones con respecto a la presencialidad, se hará por distritos y no a nivel nacional. "Cualquier decisión que se toma tiene que ser en la mínima unidad geográfica posible, no podemos tomar a la Argentina como un todo y no podemos tomar a una provincia como un todo", sostuvo el funcionario en diálogo con radio La Red.