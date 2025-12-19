Un gendarme de 21 años fue encontrado sin vida en su vivienda en San Miguel de Tucumán, luego de haber agredido físicamente a su novia y quitarse la vida por ahorcamiento, informaron fuentes judiciales y policiales que trabajan en el caso.

El hecho ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando los investigadores fueron alertados y hallaron al efectivo, identificado como Diego Matías Kalilec, colgado con una sábana atada a una cañería, tras ingresar a la casa donde vivía.

Fuentes oficiales señalaron que Kalilec, que se encontraba de licencia, había golpeado a su pareja, también integrante de la fuerza, durante una discusión previa. La mujer, que presentaba lesiones visibles, contó a los investigadores que había pasado la noche fuera de la casa tras el episodio de violencia.

Peritos y la fiscal de turno, Silvia Jaime Luna, realizaron las primeras diligencias en la vivienda y secuestraron una carta dirigida a su novia, una lapicera y un cuaderno junto al escrito, y también el teléfono celular del gendarme, como parte de la investigación para determinar las motivaciones detrás del trágico hecho. El contenido de la carta, por ahora, no fue difundido por la fiscalía.

Los investigadores precisaron que Kalilec no tenía su arma reglamentaria en la escena, ya que al estar de licencia esta había sido retenida según el protocolo de la fuerza para ese tipo de situaciones.

El caso generó consternación en el barrio Centenario y en el entorno de la Gendarmería Nacional, donde colegas y autoridades expresaron su pesar. La causa continúa en instrucción para establecer la dinámica de los hechos, el contenido de la carta y si hubo antecedentes de violencia en la relación, en un contexto en el que la Justicia también evaluará las circunstancias de género y psicológicas que atravesaron a ambos.

