UFC 324: Gaethje busca el cinturón ante Paddy Pimblett

La organización dirigida por Dana White pone en marcha su calendario competitivo de 2026 con la realización del UFC 324. Este primer gran evento del año tendrá como escenario el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, y presentará como plato fuerte el choque entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett.

Ambos peleadores se enfrentarán por el campeonato interino de peso ligero, un título que se pone en disputa debido a la ausencia de Ilia Topuria. Quien resulte ganador en esta velada del sábado obtendrá la oportunidad directa de ser el retador al cinturón indiscutido de la división.

Una de las novedades más destacadas para esta temporada es el cambio en la modalidad de transmisión. A partir de este año, todos los eventos de la compañía podrán seguirse a través de la plataforma Paramount+. Bajo este nuevo esquema, los usuarios con suscripción regular tendrán acceso a las peleas sin necesidad de realizar pagos adicionales por evento (PPV).

En cuanto a la programación horaria, el combate estelar está previsto para las 01:30 de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Por su parte, en Bolivia y Venezuela la acción comenzará a las 00:30, mientras que en Colombia, Perú, Ecuador y el este de Estados Unidos (EST) el inicio será a las 23:30

En México y la zona central de Estados Unidos (CST), la cita está pautada para las 22:30. Las fuentes analizadas no contienen declaraciones textuales de los protagonistas ni de los organizadores.