Un bebé de tres meses murió este lunes luego de ser diagnosticado con un derrame cerebral de extrema gravedad. Por el hecho, sus padres, de 18 y 24 años y oriundos de la localidad cordobesa de Camilo Aldao, quedaron detenidos mientras avanza la investigación judicial.

Según informó El Doce TV en su portal digital, el episodio se inició el domingo pasado, cuando el pequeño fue ingresado al centro de salud local y, debido a la complejidad del cuadro, trasladado de urgencia al hospital de Marcos Juárez. Allí, los profesionales médicos confirmaron que presentaba una lesión cerebral severa, por lo que decidieron derivarlo al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

En el nosocomio capitalino, el bebé permaneció internado en estado crítico. Tras realizarle diversos estudios, los médicos diagnosticaron muerte cerebral y, ante la ausencia de posibilidades de recuperación neurológica, el lunes se tomó la decisión de desconectarlo.

La causa quedó en manos del fiscal de Marcos Juárez, Fernando Epelde, quien ordenó este martes por la tarde la detención de ambos progenitores. La pareja fue imputada como supuesta autora del delito de homicidio calificado por el vínculo, una figura penal que contempla una pena agravada al tratarse de familiares directos de la víctima.

El cuerpo del bebé fue sometido a una autopsia, cuyos resultados serán clave para determinar cómo se produjeron las lesiones que derivaron en el desenlace fatal. Según informó el medio El Diario Ciudad, al expediente se incorporó una importante cantidad de estudios médicos, que serán analizados para esclarecer las circunstancias del caso y definir las responsabilidades correspondientes.