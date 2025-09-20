El dueño de una casa del barrio Orlando Marino, en Rivadavia, frustró un robo al atrapar en la vía pública al delincuente que acababa de entrar a su vivienda. El hombre vio el hurto a través de las cámaras de seguridad y no dudó en salir a la calle para retener al malviviente hasta que llegó la Policía de San Juan. El ladrón, identificado como Jonathan Ponce, de 24 años, ya había cargado los objetos en un carrito de supermercado.

Los efectos fueron sustraídos en un carro de compras

El hecho se desencadenó a las 22:50 de este pasado jueves. Personal de la Motorizada N°3 fue alertado por un llamado al Cisem que reportaba una situación de robo en proceso. El aviso provino del barrio Orlando Marino, en la calle Ivonne Quattroppani y San Martín, donde el damnificado retenía a un sujeto. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al dueño de casa forcejando con el delincuente.

El propietario relató a los policías que había descubierto el robo por medio de las cámaras de seguridad que instaló en su hogar. Las imágenes le mostraron cómo un individuo se apoderó de varios objetos que se encontraban en la cochera. Entre los bienes sustraídos, el ladrón se llevó una escalera de aluminio, una plancheta de hierro de 60 centímetros, un casco de color rojo y un tender con ropa, entre otros efectos personales.

El carro junto a los objertos robados fue recuperado de la vía pública.

El malviviente, identificado por la Policía como Jonathan Ponce, de 24 años, oriundo del barrio La Amistad, en Chimbas, había intentado escapar con el botín. Para llevarse las pertenencias, las cargó en un carrito de supermercado. Sin embargo, su escape fue breve. Poco después, los uniformados arribaron a la escena y detuvieron al delincuente. En el lugar, se comprobó que el sujeto aún tenía en su poder los objetos que hurtó de la casa de Navarro.

Por directivas del Sistema Acusatorio, se convocó al lugar de los hechos al ayudante de fiscal Sergio Cuneo. Cuneo dio inicio al procedimiento de Flagrancia y caratuló el caso como "hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa". Esta figura legal se aplicó debido a que el ladrón presuntamente escaló la propiedad para ingresar y fue aprehendido antes de consumar la huida.

El ladrón fue identificado como Jonathan Ponce, de 24 años.

Finalmente, Ponce fue trasladado a la sede de la Comisaría 13° de Rivadavia, donde quedó alojado a la espera de la audiencia para su imputación formal. Los efectos robados fueron secuestrados como prueba para la causa. La rápida acción del propietario y la intervención oportuna de la Policía permitieron el esclarecimiento del hecho y la recuperación de los bienes.