El pasado lunes, un rebaño de 50 ovejas irrumpió en un supermercado Penny en Baviera, Alemania, generando caos y desconcierto entre los clientes y empleados del comercio. Los animales recorrieron los pasillos, derribando botellas, cajas de cereal y otros productos, mientras los presentes buscaban resguardarse del inusual incidente.

Según informaron medios locales como Main-Post y The Sun, las ovejas se habían separado de un rebaño de aproximadamente 500 animales que estaba siendo trasladado cerca del río Sinn. El pastor Dieter Michler explicó que una oveja siguió a una persona que entró al supermercado con una bolsa, provocando que el resto del grupo la imitara.

El rebaño permaneció dentro del supermercado unos 20 minutos, hasta que finalmente salieron por sus propios medios a través de las puertas automáticas, dejando residuos y destrozos a su paso. En las imágenes que circulan se puede ver incluso a un cliente subiéndose a una cinta transportadora para evitar quedar rodeado por los animales.

Desde la cadena Penny aseguraron que el supermercado fue limpiado exhaustivamente y que todos los productos sin envasar fueron revisados. Además, aclararon que el pastor no tuvo que cubrir los costos de limpieza ni reposición, y que no se registraron heridos durante el hecho.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y se convirtió rápidamente en noticia insólita internacional, destacando la rareza de la situación y la rápida reacción tanto de empleados como del público presente.