La causa por la muerte de Samuel Tobares, el joven de 34 años que falleció tras un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, sumó un giro clave. El abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó que pedirá a la fiscalía que agrave la imputación contra los dos policías detenidos, actualmente acusados por homicidio preterintencional. Ambos efectivos (un agente y un sargento con más de diez años de servicio) permanecen alojados en la Penitenciaría de Bouwer.

Nayi adelantó que solicitará que la causa pase a homicidio calificado agravado por el hecho precedente y por la calidad funcional de los uniformados, lo que elevaría la pena posible de un máximo de seis años a prisión perpetua. “La Policía es una fuerza civil armada, no un grupo de choque militarizado”, sostuvo el abogado al fundamentar el pedido y cuestionar la violencia empleada durante el operativo.

Aunque la causa permanece bajo secreto de sumario, la imputación actual presupone la existencia de golpes que habrían derivado en la muerte del joven, quien estaba desarmado y regresaba a su casa tras trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz. Nayi remarcó que “el protocolo indica contención y procedimientos adecuados cuando una persona no puede manejar emocionalmente la situación, no fuerza desproporcionada”. El informe anatomopatológico estará listo en unos 15 días y podría aportar precisiones determinantes.

El abogado también anticipó que el caso podría alcanzar a otros agentes. Según su evaluación preliminar, policías que llegaron luego al lugar del hecho tendrían responsabilidad por omisión. “Si vieron lo que ocurría y no intervinieron ni denunciaron, deberán responder también. Los superiores no tienen opción: tienen la obligación de actuar”, afirmó, sin descartar nuevas imputaciones por participación o encubrimiento.

La muerte de Tobares reabre el debate sobre el uso de la fuerza y los mecanismos de control interno en la Policía de Córdoba, una cuestión que vuelve a generar cuestionamientos dentro de la institución. La familia, acompañada por la querella, exige justicia y reclama que se esclarezcan las circunstancias del operativo que derivó en el fallecimiento del joven.