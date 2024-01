Una estrella de MMA lapidó a UFC y asegura que ganó "mucho más" en su debut en PFL

Después de pasar por 21 peleas y casi 11 años en UFC, Derek Brunson experimentó un cambio significativo en sus ganancias al debutar en la PFL en noviembre. Aunque no reveló la cifra exacta de su nuevo sueldo, el veterano de peso mediano elogió el trato que recibió tras unirse a dicha compañía. El mismo, quien pidió su liberación a Dana White y la obtuvo, cerró el 2023 derrotando a Ray Cooper III en las Finales de la competencia. En diálogo con MMA Fighting, no se guardó nada.

"Sin duda, mi mayor día de pago. Es bastante bueno. Es mucho más que UFC, diría eso. Si tienes los atletas adecuados, cualquier atleta que luche a un alto nivel querrá ganar. No van a salir y simplemente decir: 'Oh, me pagaron mucho dinero, voy a perder'. Pero el simple hecho de sentirse cómodo con la forma en que te cuidan hace una gran diferencia. Ellos cuidaron de mí y quería salir y conseguir la victoria, y aún así incentivar la victoria, pero definitivamente una mejora con respecto a mi día de pago anterior", expuso Brunson.

Luego, Derek mencionó: "Es una locura. Es un poco desalentador escuchar a tipos como Kevin Holland decir: 'En la pelea con Khamzat Chimaev, me pagaron una locura'. Como a mí Me imagino que recibió 600.000 dólares o algo así, con poca antelación. ¿Quién más? Creo que Sean Strickland peleó con alguien con poca antelación, fue Nassourdine Imavov o alguien, pero peleó con él con poca antelación y le pagaron. mucho dinero. Nunca he podido decir eso".

Enojo con UFC

"Luché contra todos. Incluso como Israel Adesanya, no tuve que pelear con Izzy. Lo hice porque es una gran pelea y quería presentarme a los fanáticos y dar una gran pelea. Estas son peleas que no tenía que tomar, pero tomé esos riesgos y realmente quería dar una buena pelea y darles a los fanáticos algo bueno. Es curioso, he estado en UFC y creo que tengo la mayor cantidad de finalizaciones en la historia del peso mediano", reconoció el estadounidense.

Para cerrar, Derek Brunson acotó: "Tuve muchos resultados en UFC y nunca recibí una bonificación por desempeño. Es un poco complicado con esos detalles. No me quedaba nada en UFC. Siento como si le hubiera exprimido todo el jugo al limón o lo que sea. Simplemente poder tener un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, no ir a donde me toleren sino a algún lugar donde me quieran y aprecien. Todo el mundo quiere sentirse apreciado. Todo el mundo que trabaja quiere sentirse valorado por su trabajo".