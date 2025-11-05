Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes en Caucete terminó con una menor de 15 años hospitalizada luego de chocar con un automóvil.

El siniestro se registró en la intersección de calles Dupuy y Doctor Villanueva, donde una motocicleta 110cc. conducida por una adolescente de apellido Ortiz, vecina del barrio Pie de Palo, impactó contra un Renault 12 conducido por un hombre identificado como Pérez.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, la menor habría sufrido heridas en sus piernas y un golpe en la cabeza producto del impacto. Una ambulancia del servicio de emergencias la trasladó al hospital departamental César Aguilar, donde los médicos constataron que presentaba escoriaciones en los tobillos, sin lesiones de gravedad, por lo que fue dada de alta tras ser asistida.

El conductor del Renault fue conducido a la Comisaría 9ª para cumplir con las medidas legales correspondientes, mientras que la motocicleta fue retenida preventivamente hasta verificar su procedencia.

Horas más tarde, familiares de la joven se presentaron en la dependencia policial para acreditar la propiedad del rodado implicado en el siniestro.

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y relevar los datos que permitan establecer las causas del accidente. No se registraron otras personas heridas ni daños materiales de consideración.