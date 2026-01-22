Unos padres tenían prohibido acercarse a sus hijos y los secuestraron

Un grave incidente de violencia familiar sacudió al departamento de Santa Lucía este miércoles, específicamente en una vivienda ubicada en la calle Cordillera de los Andes. Un matrimonio, sobre el cual pesaba una prohibición de acercamiento hacia sus hijos, irrumpió violentamente en el domicilio para llevárselos por la fuerza.

En el lugar, el personal policial entrevistó a la tía de los niños damnificados. Según consta en las actuaciones, la mujer "explicó que su mamá (abuela) posee la guarda oficial de sus sobrinos de 8, 5 y dos mellizos de 4 años".

Publicidad

Asimismo, la denuncia detalla que "la madre y el padre de los menores se presentaron en el inmueble y, tras exhibir un arma blanca para amedrentar a la mujer, sustrajeron a los cuatro niños". Tras concretar el rapto, los progenitores emprendieron la huida junto a los menores utilizando un remís como medio de transporte.

Debido a la vigencia de la restricción judicial y la gravedad del hecho, el caso tomó una fuerte relevancia institucional. La UFI CAVIG y la policía provincial mantienen desplegado un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de los cuatro hermanos y lograr la detención de sus padres.