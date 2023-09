¡Va de nuevo! Israel Adesanya rompió el silencio tras perder el cinturón de UFC

Israel Adesanya rompió su silencio y habló finalmente sobre su derrota en UFC 293 ante Sean Strickland. El dos veces campeón de Peso Mediano de la compañía publicó una entrevista en su canal de YouTube con su hermano David Adesanya el miércoles, en la cual reflexionó en cuanto a sus pensamientos de la sorprendente pérdida del título. Esta fue la primera vez que analizó la caída desde la conferencia de prensa posterior al evento.

Al principio, Israel dijo: "Tranquilamente confiado. Silenciosamente confiado, y eso es después de ver la pelea. Yo estaba como, 'Oh, sí, ya veo'. ¿Cómo me sentí allí? Como un mal sueño. No fue una pesadilla. Una pesadilla es como, 'Oh, mierda, joder'. Una pesadilla es como si tuvieras miedo. Fue como si intentaras golpear al tipo y se sintiera como brazos de fideos. Es como, ¿qué carajo? Entonces sí, me sentí así, como un mal sueño".

"La sensación que tuve al verlo fue completamente diferente, y llamé a el entrenador Eugene Bareman justo después y hablamos, y lo mismo, tengo confianza en silencio. No me di cuenta de que era la última ronda. Pensé: '¿Es esta la última ronda?' Porque vi la última ronda y pensé: 'Joder, está bien'. Vamonos. Necesitas hacer algo.' Pero sí, la forma en que me sentí en esa pelea no fue… bleh. Fue simplemente, bleh. Pero, de nuevo, también era la forma en que trabajaba. Simplemente nunca me dejó entrar en mi ritmo en absoluto", sostuvo Adesanya.

Luego, el africano comentó: "Simplemente no pude conseguir mi ritmo debido a su presión. Él estaba ahí constantemente, y cada vez que lo preparaba porque él está ahí, su entrenador lo ayudaba y yo decía: 'Joder'. Fue simplemente un buen plan de juego por su parte. Pero tampoco pude adaptarme sobre la marcha. Lo dije antes de la pelea, creo que su guardia es realmente única y poco ortodoxa, así que no pude encontrar mi jab. Y puedo encontrar mi jab siempre. Puedo encontrar la barbilla".

Más dichos de Adesanya

"Tengo mucha confianza en eso, pero su guardia fue simplemente buena. Estuvo bien. Buena defensa y buen ataque, juego completo. Me sentí mejor atrás. Pensé, 'Joder, soy listo'. Pero sí, no lo sé, simplemente me sentí como en un mal sueño. Mis brazos eran sólo fideos. No tuve ningún chasquido. Fue simplemente extraño. En un momento pensé, lo sabía, pensé: 'Tengo que acabar con este tipo, tengo que acabar con este tipo'. Y lo intenté", acotó Israel Adesanya.

Para cerrar, aportó: "No me gusta pelear así. Me gusta luchar para ganar y no estar principalmente a la defensiva. Me gusta ser ofensivo en ciertas situaciones, como en la última ronda, 'Está bien, tenemos que irnos', pero simplemente no pude ir. Esto no ha terminado. La historia todavía se está escribiendo. El cinturón nunca me importó. Quiero decir, obviamente lo es, pero ¿cuántas veces he dicho que es solo una tiara elegante que trae más dinero y esto y aquello, rah, rah, rah? Ese cinturón es sólo un bonito accesorio. Ya tengo cinturones, tengo muchos cinturones".