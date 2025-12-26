El gobierno venezolano de Nicolás Maduro puso en libertad este jueves a 71 detenidos considerados presos políticos en Venezuela, en una de las medidas más amplias de excarcelaciones en varios meses, aunque organismos de derechos humanos y familiares consideran que sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de las detenciones tras las elecciones presidenciales de 2024.

La medida, anunciada por colectivos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, incluye la liberación de 65 hombres recluidos en el penal de Tocorón (estado Aragua), tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida (estado Miranda) y tres adolescentes de centros de reclusión de La Guaira.

Familiares y organizaciones celebraron las excarcelaciones como un avance, pero insistieron en que la medida no resuelve “la injusticia de fondo” y reclamaron una amnistía general que permita la liberación de todos los detenidos por motivos políticos en el país. Además, destacaron que la mayoría de los liberados no son figuras públicas ni líderes opositores de relevancia, lo que limita el impacto político de la decisión.

Las detenciones masivas se produjeron tras las protestas que siguieron a las elecciones de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición y observadores internacionales. Durante esas semanas, más de 2.400 personas fueron arrestadas y acusadas de “terrorismo” por la Fiscalía, aunque diversas ONG sostienen que muchos fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos.

En este contexto, la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo sigue siendo un punto de fuerte presión diplomática. Gallo fue detenido en Venezuela a comienzos de diciembre de 2024 y su caso ha sido calificado como una detención ilegal y arbitraria por parte de funcionarios argentinos y organizaciones internacionales. El gobierno argentino ha recibido a familiares y denunciado públicamente la violación de derechos humanos en su detención, reclamando su liberación mientras sigue la negociación con Caracas.

La excarcelación de estas 71 personas ocurre en un momento de creciente tensión interna y presión internacional sobre Venezuela, con denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos y llamados de diversos países a liberar a todos los presos políticos y avanzar hacia un diálogo democrático.