Luego de mantener 10 reuniones paritarias entre el Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes de UDAP, UDA y AMET, la negociación salarial parecía llegar a su final, pero la feroz interna en el primero de los gremios mencionados causó, en medio de la confusión, que rechazaran la propuesta de Hacienda y estiraran la definición. Patricia Quiroga, secretaria general, y Damián Ocampo, secretario adjunto, se acusaron fuertemente entre ellos en audios a los que accedió DIARIO HUARPE.

Este martes 15 se realizó una nueva reunión de la mesa de negociación salarial entre Gobierno y docentes. En el encuentro anterior, todas las partes habían acercado posiciones y todo indicaba que en esta jornada se iba a llegar a un acuerdo. Sin embargo, Quiroga llegó a las oficinas del Ministerio de Hacienda, perpleja, porque iba a rechazar la propuesta.

En un principio trascendió que las bases habían aceptado a duras penas, pero esto, a pocos metros de entrar a la reunión, cambió. ¿Qué sucedió? En un principio, los cómputos marcaban que había un rechazo mayoritario, alrededor de un 60%, dato aportado por el secretario adjunto Damián Ocampo a Quiroga, pero ahí estaban incluidos los afiliados y no afiliados. Se decidió entonces filtrar la lista por afiliados y en ese porcentual, la afirmativa a la propuesta salarial ganaba.

Pero esto fue el principio del problema, según Quiroga. "Resulta que hoy, cuando estuvimos en el plenario, decidimos ver si únicamente íbamos a contar solamente a los afiliados o también a los no afiliados. Por amplia mayoría salió que únicamente los afiliados. A todo esto nos habíamos quedado con lo que habíamos dicho acá, que ganaba la propuesta de afiliados, y ya habíamos aceptado la propuesta. Entonces, directamente se acerca la secretaria gremial (Carina Lobos), que estuvo desde un primer momento, pero no se había acercado hasta la mesa, a decirnos que estaba erróneo lo que estábamos diciendo, que no habían aceptado los afiliados", relató.

Los audios filtrados de UDAP

Tras esto, DIARIO HUARPE pudo acceder a audios que se enviaron Quiroga y Ocampo, señalándose y culpándose por el “papelón” público en que quedó UDAP.

“Me parece perfecto, Patricia, que haya rechazado la propuesta… Si vamos a lo que debería haber sido, claramente, dijo que si los mandatos salían con la negativa se rechazaba y si salían con la positiva se aprobaban. Vos dijiste, que se iba a tener en cuenta a todos afiliados y no afiliados. En la reunión paritaria te pedí que consideraras no aceptar porque el mandato por amplia mayoría decía rechazo”, afirmó Ocampo.

“Contamos, y por una mínima diferencia se aceptaba la propuesta. Vos lo sabías muy bien que faltaban mandatos… Yo te dije que los mandatos de los afiliados daban por el rechazo a la propuesta. Yo a vos te lo dije y mentiste en el plenario”, aseveró el secretario adjunto.

En este sentido, Ocampo destacó la actitud de Lobos: “lo que hizo Karina es de un valor incalculable. La apoyo muchísimo y estoy orgulloso de mi secretaria gremial que se jugó el puesto y dijo la verdad. Sé que puede recibir una sanción de la junta de disciplina, pero la apoyo. Gente así necesitamos en el gremio”.

Quiroga por su parte retrucó que “hasta cuando se acercó Carina, la gente vio que había rechazado. Cuatro veces yo leí que los afiliados, mayoritariamente, habían aceptado. ¿Por qué no te paraste y dijiste ‘no Patricia yo te dije tal cosa’? Acá a mí no vengas a mentir”, aseveró tajante la secretaria general ante lo que le había dicho Ocampo en el mensaje.

“Otra de las cosas que jamás me dijiste es que faltaban delegaciones. Estábamos entre los dos, aceptar o rechazar si aceptábamos únicamente a los afiliados o no, pero vos nunca me dijiste que los afiliados rechazaron y eso te costará caro, no me vengas a decir ahora”, continuó.

“Ninguno de ustedes paró a decirme que estaba equivocada, nunca lo dijiste, y todo el plenario está de testigo”, aseveró.

Ya para el final, Quiroga le larga a Ocampo que “acá estamos en la mesa paritaria y están todos de testigo (Ndr: por los demás gremialistas y autoridades) que vos me has dicho que los afiliados aceptaban la propuesta. Tendrías que estar acá dando la cara”.