Las acciones argentinas que se negocian en Wall Street mostraron importantes subas en la jornada de este lunes, en sintonía con el comportamiento positivo de los mercados estadounidenses impulsado por el clima de tensión geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela a raíz de la reciente captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Los papeles argentinos listados como ADRs en Nueva York llegaron a registrar subas de hasta 9,9 %, con empresas como Mercado Libre entre las que lideraron los avances en la bolsa estadounidense, reflejando el entusiasmo de los inversores ante la evolución de los acontecimientos internacionales.

En contraste, los bonos soberanos argentinos en dólares operan de forma mixta: algunos títulos bajo legislación internacional como el Global 2029 mostraron subas de alrededor de 0,8%, mientras que otros instrumentos cotizados bajo normas locales registraron leves caídas de hasta 0,4%.

Este comportamiento de los activos argentinos se da en un contexto donde Wall Street experimenta subas generalizadas, impulsadas por la reacción de los mercados ante noticias geopolíticas de alto impacto, incluidas las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, lo que ha modificado el apetito por riesgo y generado movimientos significativos en distintos segmentos financieros.

En tanto, el riesgo país argentino se mantiene elevado y se ubica cerca de los 563 puntos básicos, reflejando la percepción de los inversores sobre la situación económica del país en medio de un entorno global volátil.

En la plaza local, el índice S&P Merval experimentó una baja, mientras que los papeles que integran el panel líder mostraron movimientos mixtos, con algunas acciones registrando subas y otras en terreno negativo, evidenciando la divergencia entre los mercados doméstico y externo ante los mismos catalizadores.

Este escenario de subas bursátiles y variación en la deuda ocurre en un momento en que los mercados globales evalúan la evolución de eventos geopolíticos y sus posibles efectos sobre inversiones, deuda soberana y movimientos de capitales, generando una jornada financiera marcada por la incertidumbre y la búsqueda de oportunidades entre los inversores.