Un intento de robo en un banco causó gran sorpresa entre los vecinos de la ciudad bonaerense de Zárate, luego de que un grupo de ladrones, tras un meticuloso plan, lograra entrar a la entidad solo para descubrir que no pudieron llevarse nada porque la caja fuerte estaba completamente vacía. El insólito episodio tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado, en la esquina de Belgrano y Brown. La Policía de Zárate se encuentra realizando intensos rastrillajes para dar con los delincuentes, quienes hasta el momento continúan prófugos.

La banda criminal ejecutó una maniobra coordinada y planificada para acceder al interior del banco. Los asaltantes hicieron un boquete en la pared del patio y, una vez dentro, procedieron a cortar la luz del lugar. Para asegurar su operación y evitar ser detectados, desconectaron el sistema de cámaras de seguridad y hasta rompieron uno de los dispositivos, buscando borrar cualquier rastro de su presencia.

Con el camino despejado y el sistema de alarmas burlado (taparon un sensor con un cartón y rompieron el tensor de seguridad), los delincuentes se dirigieron a la bóveda principal. Para abrirla, le pegaron una patada a la puerta, logrando acceder a la zona donde se resguardan el dinero y objetos de valor. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo y la complejidad del asalto, su sorpresa fue mayúscula: la caja fuerte estaba vacía, lo que frustró por completo sus planes y los obligó a escapar sin botín alguno. También barretearon una ventana que da al patio.

Actualmente, los policías de Zárate están abocados a la búsqueda de los delincuentes. Se están realizando rastrillajes en la zona y analizando las cámaras de seguridad cercanas al banco con el objetivo de poder identificarlos. Además, las autoridades revisan todas las imágenes previas al hecho para reconstruir el recorrido de los sospechosos antes de su ingreso al establecimiento bancario.