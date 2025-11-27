El karting sanjuanino tendrá este fin de semana su definición más intensa del año, con la realización de la séptima y octava fecha del calendario, ambas con puntaje doble, lo que deja un total de 140 puntos en juego y mantiene vivas las posibilidades de varios pilotos en cada categoría. El evento se disputará en La Pista Kart, ubicada sobre Ruta 40 entre calles 9 y 10, en el departamento Pocito, y contará con acción desde el viernes con entrenamientos no oficiales.

Las cinco categorías del certamen (Promocional, 110cc, Master 125cc, Super 4T y Rotax) tendrán actividad desde el viernes, cuando se habiliten las tandas libres de 8 a 12 en sentido antihorario y de 12 a 16 en sentido horario, correspondientes a los trazados que se utilizarán en cada una de las dos fechas. Tanto sábado como domingo, las jornadas se desarrollarán con el mismo cronograma competitivo.

La administrativa y técnica comenzará ambos días a las 7 de la mañana, mientras que los entrenamientos oficiales se pondrán en marcha desde las 8, con dos tandas por categoría. A las 10.10 se iniciarán las clasificaciones y, una hora más tarde, las mangas que ordenarán las grillas para las finales, programadas desde las 13.10. La entrada general tendrá un costo de 3000 pesos por día, con estacionamiento sin cargo.

En la categoría Promocional, Victoria Guarnieri encabeza el campeonato con 205 puntos, seguida por Candelaria Naveda con 128, en una definición donde cuatro pilotos mantienen chances. En 110cc, Leonel Gómez lidera con 163 unidades, aunque Santino Di Carlo y Octavio Suero todavía poseen margen matemático para pelear.

La divisional Rotax presenta una lucha muy disputada: Valentino Guarnieri llega como líder con 181 puntos, seguido por Juan Ignacio Pereira y Valentino Bocelli. En Super 4T, Felipe Saldívar encabeza con 162 unidades, pero Nicolás y Federico Cichocki, junto a Diego Eguaburo, mantienen expectativas de remontada. En Master 125cc, Maximiliano Cuevas domina con 126 puntos, y sólo Mauro Rodríguez y Renzo Morino conservan posibilidades de arrebatarle la corona.

Con definiciones abiertas en las cinco categorías y un formato de doble fecha con puntaje extra, el karting sanjuanino promete un cierre vibrante para coronar a los campeones de la temporada.