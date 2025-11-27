El próximo viernes 5 de diciembre se realizará la segunda edición de la Feria Navideña Emprendedora en el Parque Belgrano, ubicado en 25 de Mayo y Las Heras. El encuentro será de de 18 a 22 horas y reunirá propuestas navideñas de más de 80 productores locales que integran la Feria Agroproductiva de San Juan.

La actividad ofrecerá una amplia variedad de productos pensados para la temporada, convirtiéndose en una opción para quienes buscan adquirir regalos y acompañar el trabajo de emprendedores sanjuaninos. Además de los stands, el evento incluirá sorteos, espectáculos musicales, la presencia de artistas locales y actividades recreativas para disfrutar en familia.

La feria es organizada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Economía Social; el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, mediante la Dirección de Desarrollo Agropecuario; y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura.