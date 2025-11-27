El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves un fallo contundente contra Estudiantes de La Plata y su presidente, Juan Sebastián Verón, luego del escándalo que se generó por el desplante al plantel de Rosario Central en el pasillo del campeón. La medida incluye suspensiones deportivas, sanciones institucionales y un castigo inédito para un dirigente de la magnitud del exfutbolista.

Verón fue sancionado con seis meses de suspensión para toda actividad vinculada al fútbol, al considerarse que violó el artículo 12 del Código Disciplinario. La AFA entendió que el directivo tuvo participación directa en la decisión de que el plantel se diera vuelta durante el homenaje al campeón, gesto que él mismo admitió públicamente.

Los jugadores involucrados en el episodio fueron castigados con dos fechas de suspensión, que deberán cumplir en el inicio del próximo torneo, mientras que el capitán Santiago Núñez recibió una pena complementaria que le impedirá llevar la cinta durante tres meses. Además, el club deberá abonar una multa económica por “conducta ofensiva” y por haber “desnaturalizado el pasillo de homenaje mediante gestos colectivos de desprecio”.

Además, deberán pagar una multa monetaria equivalente a cuatro mil entradas por 'conducta ofensiva y violación de los principios de juego limpio, en términos de desprecio por el pasillo homenaje al campeón'. La cantidad de entradas se traduce en términos monetarios equivalente a unos $120.000.000.

El conflicto se originó tras la determinación de la AFA de proclamar como Campeón de Liga 2025 a Rosario Central por finalizar primero en la tabla anual, un anuncio que generó fuertes críticas de parte de los hinchas y de la dirigencia pincharrata. La tensión se trasladó al campo de juego el domingo pasado, cuando Estudiantes, pese a formarse inicialmente para saludar al rival, dio la espalda justo cuando los futbolistas canallas comenzaron a pasar.

La escena, registrada por las cámaras y viralizada en redes sociales, generó un amplio rechazo dentro del fútbol argentino y motivó la intervención del Tribunal de Disciplina. Tras una semana de discusiones, descargos y análisis, el organismo resolvió aplicar un castigo ejemplificador para evitar que se repitan hechos similares.

El club de La Plata no realizó declaraciones oficiales tras conocerse la resolución, y se espera que en las próximas horas defina si apelará o no la sanción contra su presidente. Mientras tanto, el fallo abre un nuevo capítulo en la disputa institucional que rodeó la definición del título y deja al Pincha en el centro de la polémica.