En octubre de 2025, el turismo internacional en Argentina evidenció una ligera mejoría tras meses de caídas constantes. Según un informe difundido por el Indec, los vuelos provenientes del extranjero mostraron su primera suba anual desde diciembre de 2024, con un incremento del 1,3% en la llegada de turistas vía aérea.

Durante ese mes, arribaron al país 389.800 extranjeros, cifra que representa una baja del 5,9% respecto al mismo mes del año anterior. Aun así, esta reducción fue menor a la registrada en meses previos, marcando un tenue rebote en el sector.

Este repunte se registró en un contexto económico donde el tipo de cambio oficial dejó de mostrar el atraso que presentaba a comienzos de 2025, lo que podría estar influyendo en la dinámica turística.

Por otro lado, el turismo emisivo también presentó movimientos relevantes. En octubre, 725.000 argentinos viajaron al exterior, lo que significó un aumento del 10,8% en comparación con octubre de 2024. Sin embargo, esta alza fue la más moderada desde mayo del año pasado, indicando una desaceleración en la expansión de viajes al exterior.

En cuanto a los orígenes de los turistas receptivos, se observaron caídas en el ingreso de visitantes provenientes de Uruguay y Chile. En contraste, aumentó la llegada de turistas europeos, lo que aporta matices al comportamiento del turismo internacional hacia Argentina.

Estos datos reflejan un escenario de transición para el turismo local, que aún enfrenta desafíos pero muestra señales iniciales de recuperación tras un período de retroceso.