Cómo evitar que contactos desconocidos te agreguen a grupos de WhatsApp con una simple configuración
POR REDACCIÓN
WhatsApp se ha consolidado como una herramienta esencial de comunicación, pero su popularidad también implica riesgos relacionados con la privacidad. Muchos usuarios reportan haber sido añadidos a grupos sin su consentimiento, lo que puede exponer información personal y facilitar la difusión de spam, estafas o contenido no deseado.
Para enfrentar esta problemática, la aplicación incorporó funciones de privacidad que permiten controlar quién puede agregarte a grupos. Desde el menú de Privacidad, en la sección "Grupos", es posible elegir opciones que limitan esta acción a tus contactos o incluso excluir a ciertos números específicos.
Al seleccionar la opción "Mis contactos, excepto…" y aplicar la restricción a todos, cada intento de sumarte a un grupo se convierte en una invitación privada que podrás aceptar o rechazar. Esto evita que ingreses automáticamente a grupos con desconocidos y protege tus datos personales.
Este mecanismo de seguridad es adaptable: podés permitir que solo tus contactos te agreguen, bloquear a ciertos usuarios o impedir que cualquiera te sume a grupos sin tu autorización. Además, estos ajustes se pueden modificar rápidamente para adecuarse a distintas necesidades personales o laborales.
Complementar esta configuración con buenas prácticas de seguridad digital es fundamental. Se recomienda revisar el contenido y los integrantes de un grupo antes de unirte, evitar abrir enlaces sospechosos y desactivar la descarga automática de archivos provenientes de contactos no verificados.
En definitiva, ajustar la privacidad en WhatsApp es una medida sencilla pero efectiva para reducir riesgos y mantener el control sobre tu experiencia en la plataforma.