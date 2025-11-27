Un hombre identificado como R.V. fue condenado a tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en dos delitos: el abuso sexual de una de sus nietas y la tenencia de material de pornografía infantil. La sentencia fue dictada por el juez de Garantías Eugenio Barbera, en el marco de un juicio abreviado que permitió unificar ambas investigaciones.

Según detallaron fuentes judiciales, la causa por tenencia de pornografía infantil se originó a partir de una alerta internacional emitida por CyberTipline NCMEC y reportada por Google, que detectó la carga de archivos ilícitos en una cuenta vinculada a R.V. entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Tras el aviso, se realizó un allanamiento en su domicilio donde se secuestró su celular, dispositivo en el que se hallaron múltiples archivos de contenido sexual infantil.

Paralelamente, la Justicia retomó una investigación previa por abuso sexual, correspondiente a un hecho ocurrido en 2014, cuando R.V. agredió a su nieta dentro de un vehículo mientras la trasladaba. Esta denuncia fue trabajada oportunamente en el ámbito de ANIVI, pero no había tenido avance hasta la unificación de causas.

A pesar de la entidad de los delitos, el tribunal consideró que correspondía imponer una pena de cumplimiento condicional, lo que significa que R.V. no irá a prisión mientras cumpla estrictas reglas de conducta y esté sometido al control judicial durante el período establecido.

La sentencia generó fuerte impacto por tratarse de hechos vinculados tanto a abuso intrafamiliar como a explotación sexual infantil, dos problemáticas de alta sensibilidad social.