El acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos habilitó una ampliación de la cuota de exportación de carne sin aranceles, que pasará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. La medida abre una ventana para redireccionar exportaciones al mercado estadounidense y mejorar la competitividad del sector, aunque genera interrogantes sobre su implementación y sobre el impacto en los precios internos.

La decisión fue autorizada por la administración estadounidense con el objetivo de aumentar la oferta local y contener los precios en ese país, que se elevaron tras la sequía de 2022. Para la Argentina, en cambio, implica la posibilidad de colocar más carne sin pagar aranceles, lo que representaría un ahorro estimado de unos 240 millones de dólares para los exportadores.

Según el esquema previsto, las 80.000 toneladas adicionales se habilitarán en cuatro tramos trimestrales y estarán enfocadas en el segmento de carne magra utilizada para la industria de hamburguesas. En el sector cárnico señalaron que la medida generó sorpresa porque inicialmente se esperaba que incluyera todos los cortes, y todavía hay dudas sobre cómo se administrará el cupo en cada período.

El nuevo escenario podría implicar un reacomodamiento de destinos. Hoy, el principal comprador de carne argentina es China, que concentra gran parte de la demanda de cortes magros. Con la ampliación del cupo estadounidense, parte de esos envíos podrían redirigirse al mercado norteamericano, que ofrece mejores condiciones arancelarias.

En 2025, las exportaciones de carne argentina alcanzaron los 3.700 millones de dólares y 853.183 toneladas, impulsadas por la demanda internacional. La ampliación de la cuota podría reforzar ese desempeño, aunque en el sector advierten que el efecto sobre el mercado interno será limitado porque Estados Unidos demanda principalmente cortes que no compiten de forma directa con el consumo local.

De todos modos, el debate por los precios en la Argentina sigue abierto. Analistas del sector señalan que la suba reciente responde más al ciclo ganadero y a la retención de hacienda que a la nueva cuota exportadora. Tras años de sequía y sobreoferta, la producción entró en una fase de recomposición que reduce el volumen disponible y presiona al alza los valores.

Las proyecciones para 2026 anticipan una oferta más ajustada y precios firmes por encima de la inflación, en un contexto donde el mayor incentivo exportador podría mejorar la competitividad externa pero no necesariamente aliviar el costo de la carne en el mercado local.