El robo de vehículos mostró nuevas tendencias durante enero en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Si bien los autos particulares continúan siendo los más sustraídos, se registró un fuerte aumento en el robo de pick ups 4x4, que pasaron de representar el 16,22% de los casos en diciembre al 28,57% en el primer mes del año, según un informe del Departamento de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

En el relevamiento, los autos particulares encabezaron la lista con el 51,02% de los robos. Detrás se ubicaron las pick ups 4x4 (28,57%), los utilitarios (10,20%), las motos (7,14%) y los camiones (3,06%), estos últimos con una leve suba respecto al mes anterior. Desde la compañía señalaron que el monitoreo permite detectar cambios rápidos en la dinámica del delito y ajustar estrategias de prevención.

La modalidad más frecuente volvió a ser el robo a mano armada, que concentró el 74,49% de los casos, mientras que los hurtos representaron el 25,51%. La vía pública se mantuvo como el principal escenario: el 98,63% de los robos violentos ocurrieron en la calle, lo que refuerza la exposición de los conductores en circulación o al momento de estacionar.

En cuanto a la distribución geográfica, la zona Oeste del conurbano volvió a concentrar la mayor cantidad de hechos con el 52,81%. Le siguieron la zona Sur (24,23%), la Ciudad de Buenos Aires (13,01%) y la zona Norte (9,95%). El análisis temporal también mostró patrones definidos: el horario más crítico fue entre las 18 y las 24, con el 42,86% de los delitos. La franja de 12 a 18 horas creció hasta el 25,51%, mientras que la madrugada concentró el 17,35% y la mañana el 14,29%.

Por días, el jueves fue el más afectado con el 21,43% de los robos, seguido por viernes (18,37%) y por lunes y martes (16,33% cada uno). El fin de semana presentó la menor actividad delictiva, con 8,16% tanto sábado como domingo. En más de la mitad de los hechos participaron dos delincuentes (53,33%), mientras que también se registraron robos con cuatro personas (26,67%) y con tres (11,67%).

Desde la compañía remarcaron que la concentración de robos en la vía pública, en determinadas franjas horarias y zonas específicas permite identificar patrones que pueden ayudar a reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de delitos.